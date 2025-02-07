Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından normal doğumun teşvik edilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla Cumhuriyet 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde eğitim düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları tarafından normal doğumun teşvik edilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla Cumhuriyet 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde eğitim etkinliği düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında bölgede kayıtlı gebelere normal doğumun avantajları anlatılarak, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin fiziksel ve ruhsal açıdan daha güçlü olduğu ve anne ile bebek arasındaki duygusal bağın daha kısa sürede kurulacağı konusunda çeşitli eğitsel bilgiler verildi.