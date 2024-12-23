Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşviki konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak üzere doğal olan normal doğum eylem planı konulu toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya hizmet başkanları, idareciler, birim sorumluları hekim ve çalışanlar katıldı. Konferans salonunda, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar’ın slaytlar eşliğindeki sunumuyla yapılan toplantıda, anne ve bebek sağlığını korumanın Sağlık Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında olduğu vurgusu yapıldı.

Uzm. Dr. Atar sunumunda, ’’Tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryen oranlarının azaltılması ve nüfus artış hızını sürdürülebilir bir seviyede tutmak için normal doğumun özendirilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız öncellikli olarak güvenli doğumu ön planda tutarken, diğer yandan da gebenin rahatını, huzurunu, konforunu ve mahremiyetini dikkate alan hastane ortamlarında doğumu teşvik etmektedir. Yine aynı şekilde doğum hizmetlerinin kalite ve standartlarını yükseltmek amacıyla Anne Dostu Hastane uygulamasını başlatan bakanlığımız, anne adayının mahremiyetine saygılı, süreç boyunca anne ve ailesini destekleyen, bebeğin dünyaya en iyi şekilde gelmesini amaçlayan anne dostu hastaneleri yaygınlaştırmaya devam etmektedir” dedi.