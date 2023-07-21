Elazığ’da Nohutum Tarlada Yemeğim Sofrada Projesi çerçevesinde Körpe köyünde ekimi yapılan nohutun hasadı gerçekleştirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Elazığ’da uygulanan “Nohutum Tarlada, Yemeğim Sofrada” Projesiyle Körpe köyünde ekimi yapılan nohut ürünü hasat etkinliği İl Tarım ve Orman Müdürü Ali kılıç, birlik başkanları ve çiftçilerin katılımı ile düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan Kılıç, ‘’Bakanlığımız tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Nohutum Tarlada, Yemeğim Sofrada Projesi Bakanlığımız tarafından uygun görülmüş ve projenin uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Tohumluk maliyetinin yüzde 75’i Bakanlığımız tarafından desteklenmiş, yüzde 25’i ise çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. Dağıtımı yapılan nohut tohumluğu projesinin toplam maliyeti 5.3 milyon lira olup, tohumluğun 1.3 milyon lirası çiftçilerimiz tarafından karşılanmış ve geriye kalan 4 milyon lira ise Bakanlığımız tarafından desteklenmiştir. İlkbahar döneminde ilimiz genelinde 906 çiftçimize 10 bin 428 dekar alan için 146 bin kilogram tohumluk ekimi gerçekleştirilmiştir. Merkez ilçemizde ise 146 çiftçimize 2 bin 350 dekar alan için 32 bin 650 kilogram tohumluk ekimi gerçekleştirilmiş ve ürünler hasat edilmeye başlanılmıştır. Bu yıl için iklim şartlarının uygunluğu ve yağışların yeterli olması nedeniyle ekimi yaptırılan Nohut ürününde gelişme ve verim iyi durumda olduğunu ve 2023 yılı için İlimiz genelinde yaklaşık 25 bin dekar alanda nohut ekimi yapılmış ve bu ekim alanı karşılığında 3 bin 300 ton ürün rekoltesi beklenilmektedir’’ dedi.