Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara yönelik narkorehber eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından, muhtarlara eğitim verildi. Muhtarlara, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuşturucu madde kullanımının zararları, uyuşturucu madde bağımlılığının fiziki, sosyal ve psikolojik belirtileri hakkında bilgiler aktarıldı. Aynı zamanda uyuşturucu ile mücadelede ihbarın ve bilgilendirmelerin daha hızlı ve etkin olabilmesi adına UYUMA uygulaması hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.