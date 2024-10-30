Fırat Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çocuklar 29 Ekim’i doyasıya kutladı.

Fırat Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir etkinlik düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, kreş öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini vurgulayan şarkılar söyleyip çeşitli gösteriler sundu.

Fırat Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Nigar Yıldırım, “Çocuklarımızın cumhuriyet coşkusunu yaşamaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun” dedi.