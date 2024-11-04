Elazığ’da Kızılay Haftası münasebetiyle minik öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri Türk Kızılayı’na ulaştırdı.

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arası kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle Elazığ’da minik öğrenciler hazırladıkları hediyeleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Türk Kızılay’ı Elazığ Şubesini ziyaret etti. Kızılay’da öğretmenleri eşliğinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler alan miniklere uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi ve günün anısına şapka ile bayraklar hediye edildi. Programa Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.