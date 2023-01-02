Elazığ’da buzlanma kazayı da beraberinde getirdi. Minibüslerin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da buzlanma kazayı da beraberinde getirdi. Minibüslerin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray TOKİ’ler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buz tutan yolda duramayan 23 M 0355 ile 23 M 0110 plakalı minibüsler, çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.