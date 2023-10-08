Elazığ’da minibüs, park halindeki kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüs, park halindeki kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.