Elazığ İl Müftülüğü tarafından Bugün Bütün Camilerde Mihrap ve Minberde Gençler Var Projesi hayata geçirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından Gençlik Haftası münasebetiyle İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini arttırmak, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Bugün Bütün Camilerde Mihrap ve Minberde Gençler Var Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Elazığ İl Müftülüğüne bağlı Ulukent Aksa ,Kışla, Onurlar, Pınarlar, Yemişlik Köyü TOKİ, Ahmet Bey, Murat ve Akademi camilerinde öğrenciler görev yaptı.