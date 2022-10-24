Elazığ’da bir tiyatro akademisi tarafından hazırlanan ‘Metot’ adlı oyun seyirciyle buluştu.

Elazığ’da bir tiyatro akademisi tarafından hazırlanan ‘Metot’ adlı oyun seyirciyle buluştu.

Elazığ’da uzun yıllardır gerek yerelde gerekse ulusalda faaliyetlerini sürdüren Piyes Tiyatro Akademisi, yeni tiyatro oyunları ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı, İspanyol yazar Jordi Galceran’ın kaleme aldığı ’Metot’ oyununu uyarlayarak Elazığ’da sahneledi. Hazırlıklarını tamamlayan Kayalı, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde seyirciyle buluştu. 2 perdelik oyun tiyatro severlerden büyük ilgi gördü.

İspanyol yazar Jordi Galceran’ın oyunda acımasız iş dünyasını çok sürükleyici bir dille tanımladığını aktaran Kayalı, ’’2 saat boyunca seyirciyi tam anlamıyla kenetliyor sahneye. Profesyonellik ve fedakarlık kavramlarını sorguluyoruz oyunda, iyi bir şirkette iyi bir işe sahip olmak için nelerden fedakarlık edebilirsiniz bunu sorguluyoruz. İnsanların zaaflarının bu mücadeledeki yerini kara bir komedi ile seyirciye sunduk bu oyunda. İş görüşmesine gelen dört kişi, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçiyorlar. Uzun bir oyun, bugün prömiyeri yaptık umarım bizdeki ömrü de uzun olur’’ dedi.