Elazığ’da dün başlayan yoğun kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini arttırdı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden ‘buzlanma, don ve çığ tehlikesi’ uyarısı geldi.

Elazığ’da dün başlayan yoğun kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini arttırdı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden ‘buzlanma, don ve çığ tehlikesi’ uyarısı geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Elazığ merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. İki gündür aralıklarla yağan kar bugün öğleden sonra etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle şehir merkezi beyaza bürünürken, yollar kısmen kapandı. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelindeki yollarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Meteorolojiden ‘buzlanma, don ve çığ tehlikesi’ uyarısı geldi

Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma, kuvvetli dona karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyarılarda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada, ”Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde meydana gelmesi beklenen buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler başta olmak üzere yetkililerin dikkatli olması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde meydana gelen kar yağışları sonucunda eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.