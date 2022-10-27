Elazığ’da ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Elazığ’da ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi işbirliği ile ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ çerçevesinde etkinlik düzenledi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlikte pembe maskeler, fularlar ve balonlar taşıyan vatandaşlar, Öğretmenevi önünden Kültür Park’a kadar yürüdü.

Hem etkinlik hem de çalışmaları hakkında bilgi veren Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu, "Bizim amacımız, 1-31 Ekim Meme Kanseri ayı ile birlikte özelde meme, genelde diğer kanserlere dikkat çekmekti. 6 bine yakın kişiyi meme kanserini taradık. Ayrıca, 4 bin 500 tarama aracından taradık. Onun dışında yaklaşık 3 bin kişiyi de kolorektal kanser için büyük abdestten kan tahlillerini taradık. Yine 6 bin civarı kişiyi de rahim ağzından sürüntü alarak meme kanseri açısından tarama yaptık. Geçen yıl pandemi olmasına rağmen Elazığ olarak Türkiye’de kanser taramalarında ilk sıradaydık. Bu taramaların tamamı ücretsiz yapılıyor” dedi.