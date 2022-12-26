Elazığ’da 23 erkek, 9 kız takımı olmak üzere 160 sporcunun katılımıyla yapılan masa tenisi müsabakaları sona erdi.

Elazığ’da 23 erkek, 9 kız takımı olmak üzere 160 sporcunun katılımıyla yapılan masa tenisi müsabakaları sona erdi.

Elazığ’da gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi müsabakaları sona ererek sporculara ödülleri verildi. 23 erkek - 9 kız takımı olmak üzere toplam 160 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalara Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Müsabakalarda sonunda Fırat Anadolu Lisesi kızlarda, Yöntemim Fen Lisesi erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Okul Sporları Masa Tenisi müsabakaları çerçevesinde masa tenisi müsabakaları son bularak dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor aynı zamanda tebrik ediyoruz. İlimizde okul sporları çerçevesinde faaliyet gösterilen müsabakalarda birçok sporcumuz derece elde ederek ödüllerine kavuştu. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz” ifadeleri kullandı.