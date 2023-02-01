Elazığ’da 80 koli makaron ve 500 adet bir kilogramlık tütün çalan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ’da 80 koli makaron ve 500 adet bir kilogramlık tütün çalan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Elazığ’da meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede polis ekiplerine; 29 Ocak günü saat 16.30 sularında bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayında yaklaşık 80 koli makaron, 500 adet 1 kilogramlık tütün ürünün çalındığı ihbarı yapıldı. Olay ile ilgili şüphelilerin tespiti ve hırsızlık suçuna konu malzemelerin temini amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şahıslardan H.Y. (40) 31 Ocak’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şahıstan 24 koli makaron ele geçirilerek mal sahibine teslim edilirken, H.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.