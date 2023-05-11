Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 51 ilde hayata geçirilen Mahalle Ligi Projesi, basketbol, voleybol ve badminton branşlarında yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde mahallelerde yaşayan 14-17 yaş arasındaki kız erkek bireylerin spor faaliyetlerine teşvik edilmesi, spor kapasitesi yüksek olan gençlerin tespiti ve kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün yeniden canlandırılması amacı ile düzenlenen Mahalle Ligi Projesi, tamamlandı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu ve Gençlik Merkezi açık sahalarda yapılan turnuvalara, voleybol branşında 15 kız - 15 erkek takım toplamda 150 sporcu, badminton branşında 32 takım 96 sporcu, basketbol branşında 14 kız - 16 erkek toplamda 150 sporcuyla 3 branşta toplamda 396 sporcuyla düzenlenen müsabakalar sona erdi.

Projeye yönelik açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, ’’Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden canlandırmak, sporu gençlerimiz arasında yaygınlaştırmak, yetenekli gençlerimizi tespit etmek ve spora teşvik etmek, gençlerimiz arasında dayanışma, empati, iletişim ve takım içi aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla bu yıl 51 ilimiz de ilki düzenlenen Mahalle Ligi Projesi etkinlikleri çerçevesinde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak badminton, basketbol ve voleybol branşlarında turnuva düzenledik. Mahalle Ligi Projesinin yanı sıra uzman antrenörlerimiz ve çalışmalarımızla küçük yaştan itibaren spor kültürünü geliştirmek, yaymak ve gelişiminin en önemli basamağında sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için sporu tabana yayıyoruz sloganıyla şehrimizi şampiyona şehri Elazığ olarak nitelendirmek adına bu tarz etkinlik ve müsabakaların sayısını arttıracağız. 96 takım ve 396 sporcuyla etkinliğimizi tamamladık. Müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, spor yaşamlarında başarılar diliyoruz’’ dedi.