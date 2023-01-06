Elazığ’da, "Fırat’ta Bir Gün" etkinliği çerçevesinde lise öğrencileri Fırat Üniversitesi’ni (FÜ) gezdi.

Elazığ’da, "Fırat’ta Bir Gün" etkinliği çerçevesinde lise öğrencileri Fırat Üniversitesi’ni (FÜ) gezdi.

FÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üniversiteyi lise öğrencilerine tanıtmak amacıyla başlatılan “Fırat’ta Bir Gün” etkinliği sürüyor. Bu çerçevede 3 lise daha FÜ’yü gezdi. Öğrencilere üniversitenin başarıları, Türkiye ve dünya sıralamaları anlatıldıktan sonra fakülte gezileri gerçekleştirildi. Fakülte binalarını gezen öğrenciler laboratuvarları da büyük bir heyecanla inceledi. Merak ettikleri soruları akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine soran lise son sınıf öğrencileri ayrıca kampüs içerisinde gezinti de yaptı. Şuana kadar toplamda 16 lisenin FÜ’yü ziyaret ettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen gezilerin tercih sürecinde işlerini kolaylaştıracağını belirten lise son sınıf öğrencileri, FÜ’nün başarılı bir üniversite olduğunu gördüklerini ve tercihlerinde bu başarıları ön planda tutacaklarını söyledi.