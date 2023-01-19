Elazığ’da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Elazığ’da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Olay, kent trafiğinin en yoğun olduğu Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorlu kuryelik yapan iki arkadaş trafikte karşılaştı. İki kuryenin seyir halindeyken sohbet etmelerinin yanı sıra, yapışık bir şekilde sürüş yapmaları da dikkat çekti. Ayrıca, bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk ettiği görüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.