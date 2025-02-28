Elazığ İl Müftülüğü Eğitim Hizmetlerine bağlı 4/6 yaş, ihtiyaç odaklı ve hafızlık kurslarında fahri olarak görev yapacak olan hocalara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitime İl Müftü Yardımcısı Hatice Arslan, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu, eğitim uzmanı Salih Tanrıverdi ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Seminerde, afet farkındalık eğitimi, çocuklukta mahremiyet eğitimi, nitelikli hafızlık eğitiminin temel nitelikleri, çocukluk döneminde teknoloji bağımlılığı, eğitimde şiddet, ihmal ve istismarla mücadele-erken ergenlik döneminde kimlik gelişimi-insan ilişkileri ve etkili iletişim, çocuklarla etkili iletişim, 6 yaş Kur’an kurslarında beklentiler ve gelecek vizyonu, ilk yardım eğitimi, hafızlık eğitiminde süreç yönetimi ve nitelikli ders işleyişi, hafızlık eğitiminde süreç yönetimi ve nitelikli ders işleyişi, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi konularında sunumlar yapıldı ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.