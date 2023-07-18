Elazığ’da öğrenciler arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından Kur’an Kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla kurslarda hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı. Beyzade Efendi Camiinde gerçekleştirilen yarışmaya çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Yarışmada Altınçevre yatılı erkek Kur’an Kursundan Kadir Musab Yıldırım birinci oldu.