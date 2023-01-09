Okul Sporları Küçükler Voleybol İl Şampiyonası Elazığ’da başladı.

Okul Sporları Küçükler Voleybol İl Şampiyonası Elazığ’da başladı.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan küçükler kız-erkek voleybol müsabakaları başladı. Yoğun bir katılım ile başlayan müsabakaların 13 Ocak’a kadar Çok Amaçlı Spor Merkezi Voleybol Salonu’nda devam edeceği bildirildi.

Eksi 5 derecede göle girdi Eksi 5 derecede göle girdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Okul sporları faaliyet takviminde yer alan küçükler kız-erkek voleybol müsabakaları çerçevesinde voleybol müsabakaları yoğun katılım ile başlamıştır. Müsabakalara katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz” dedi.