Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde küçük bir keşiden akciğer kanseri ve göğüs kitlesi ameliyatları başarılı bir şekilde yapıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde küçük bir keşiden akciğer kanseri ve göğüs kitlesi ameliyatları başarılı bir şekilde yapıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde nadir uygulanan yöntemlerden biri olan VATS yöntemini başarıyla uygulayabildiklerini ifade eden Opr. Dr. Semih Koçyiğit, anahtar deliği boyutunda 3 santimetrelik tek bir kesiden girilerek operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi. Op. Dr. Koçyiğit, “Kameralı kapalı bir sistemle akciğerler arasında kalp ve kalbin büyük damarları, yemek borusu, soluk borusu arasında kalan çok riskli ve dar bölgeden ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiğimiz 68 yaşındaki akciğer kanser tanısı olan hastamız, göğüs boşluklarında kitleleri olan 21 ve 44 yaşlarındaki hastalarımız şifa ile sağlıklarına kavuşturulmuştur" dedi.

Bu yöntemi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk kez uyguladıklarını anlatan Opr. Dr. Koçyiğit, “Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi göğüs cerrahisi ekibi olarak, ‘Uniportal VATS Lobektomi’ ameliyatını 3 santimetrelik tek bir kesiden başarıyla uyguladık. Bu operasyonu birlikte yaptığımız göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ağar ve anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Serpil Bayındır ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.