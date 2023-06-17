Elazığ’da çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı. Sıcak havaya aldırış etmeden güneş altında ot biçen çiftçiler, böylece hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını çıkarıyor.

Karakoçan ilçesine bağlı Altınoluk köyünde erken saatlerde meralara çıkan çiftçiler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak havaya aldırış etmeden güneş altında ot biçen çiftçiler, böylece hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını çıkarıyor. Bir taraftan ot biçen çitçiler, diğer taraftan da biçtikleri otları balya yaparak, yükledikleri traktörlerle köylerine taşıyor. Yağışlardan dolayı otların oldukça fazla olduğunu ifade eden İzzettin Güneş, “Yaklaşık 15 gündür tırpan biçiyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı otlarımız gayet iyi. Yaklaşık 40 yıldır tırpan biçiyorum. Bu yıl verim oldukça iyi” dedi.