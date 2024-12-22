Elazığ’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiye alanında bulunan konteynırlarda, yangın çıktık. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken yangında 3 kişi yaralandı.

Yangın, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde yapımı devam eden bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 kişinin kaldığı konteyner, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Şans eseri kimsenin olmadığı konteynırlarda ki yangını fark eden işçiler, ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden 2 ve dumandan etkilenen 1 kişi ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatırken, konteynırlar kullanılamaz hale geldi.