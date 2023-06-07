Elazığ’da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalharman köyünde bulunan kızılçam ormanlarında sıklık bakım çalışması yapıldı.

Elazığ’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek yangınların önüne geçmek ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Çatalharman Köyünde bulunan kızılçam ormanında sıklık bakım çalışmalarına başladı. Yapılan silvikültürel müdahale neticesinde meşçereyi optimum hale getirilerek dirençli ormanların oluşturulması hedefleniyor.