Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla hazırlanan ’Kitap Oku-Yorum’ Projesi ülke genelinde devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla hazırlanan ’Kitap Oku-Yorum’ Projesi ülke genelinde devam ediyor.

Proje çerçevesinde il ve ilçe müftülüklerince düzenlenen etkinliklerde din görevlileri bir araya geliyor. Gençliğe Değer Projesi ile birlikte bu ay Elazığ İl Müftülüğü bünyesinde çalışan Doğukent Mahallesi, Ulukent Mahallesi, Salıbaba Mahallesi, Kırklar Mahallelerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımlar kitap okuma etkinliğinde buluştu. Doğukent Selimiye Camisinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftüsü İrfan Üstündağ da katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ’Kudüs Mukaddes Miras’ adlı kitabın tahlil edildiği etkinlikte gençliğe değer projesi çerçevesinde gençlere yönelik yapılacak olan etkinlikler de konuşuldu.

Bu tür projelerin devam edeceğini vurgulayan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, katılımcılara teşekkür etti.