Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da ilk defa uygulanan ‘Kış Okulu’ uygulaması, büyük ilgi gördü.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da ilk defa uygulanan ‘Kış Okulu’ uygulaması, büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okulunu genişleterek bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ‘Kış Okulu’ uygulamasını hayata geçirdi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda açılan ücretsiz kurslar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. 5 Şubat Pazar gününe kadar sürecek kurslara katılan öğrenciler, bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılıyor. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak. Öte yandan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programının, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlandığı bildirildi. Bir öğrencinin, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebildiği aktarıldı. Öğrencilerin haftalık 16 ve toplam 32 saat atölye programına katılabileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “Bakanlık tarafından bu yıl ilk defa uygulanan Kış Okulu programı çerçevesinde düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına öğrenciler, eksiklerini tamamlamak için büyük ilgi gösterdi. Bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda açılan kurslara 30 okulumuzda devam ediliyor. Elazığ’da bu yıl ilk defa açılan Kış Okulu’na il genelinde açılan 48 okulumuzdaki 76 kursta 762 öğrencimiz devam ediyor” dedi.