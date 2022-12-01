Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Denetimlerde ekipler, tek tek lastikleri kontrol etti. Uygulamanın 1 Nisan 2023’e kadar devam edeceğini aktaran ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.