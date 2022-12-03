Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekiplerince trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekiplerince trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başlaması üzerine Elazığ’da da Trafik Jandarması ekiplerince ticari araçlar durdurularak kış lastiği denetimi yapıldı. Ekiplerce 1-2 Aralık tarihlerinde 759 araç kontrol edildi. Uygulamanın 1 Nisan 2023’e kadar devam edileceği hatırlatılırken, kontrollerin aralıksız süreceği kaydedildi.
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