Elazığ Belediyesi kış hazırlıkları çerçevesinde kar yağışı sonrasında buzlanma ve don olaylarına karşı gerekli hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan 207 personel, 52 adet iş makinesiyle 7/24 görev başında olacak.

Elazığ Belediyesi kış hazırlıkları çerçevesinde kar yağışı sonrasında buzlanma ve don olaylarına karşı gerekli hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan 207 personel, 52 adet iş makinesiyle 7/24 görev başında olacak.

Elazığ Belediyesi kar yağışı sonrasında hayatın olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Başta sağlık kuruluşları ve okul çevreleri ile bağlantı yolları ve ana arterlerin açık kalması için gerekli önlemleri alan Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan 207 kişilik ekip, 17 adet greyder, 10 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 7 adet solisyon aracı , 4 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı kepçe, 2 adet dozer, 8 adet kamyon olmak üzere toplam 52 adet iş makinesi ve tuzlama aracı ile 7/24 görev başında olacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2022-2023 kış sezonunda vatandaşlarımızın rahat bir kış mevsimi geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Karla mücadele ekiplerimiz 24 saat süreyle görev yaparak, vatandaşlarımızın hizmetinde olacaklardır. Ayrıca buzlanma ile mücadelede kullanmak üzere bin 500 ton saf tuz ve bin 100 ton solüsyon stoklarımızda yer almaktadır. Toplam 207 personel ve 52 adet karla mücadele aracımızla kış aylarının sorunsuz geçmesi ve hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın kış koşullarından en asgari düzeyde etkilenmesi için ekip ve ekipmanlarımızla 7/24 görev başında olacağız” denildi.