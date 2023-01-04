Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği bildirildi.

İşletmenin sürekli müşterisi olan sevimli köpek

İşletmenin sürekli müşterisi olan sevimli köpek

Elazığ’da son günlerde hava sıcaklığı eksilerin altında seyretmeye başladı. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte kent genelinde kırağı etkisini sürdürüyor. Adeta kar yağmış gibi görünen kırağı, ağaçları ve yolları beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Elazığ’da kırağı, ağaçları kar yağmış gibi beyaza bürüdü.

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