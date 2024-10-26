Elazığ’da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kaçan şüpheli veya şüpheleri yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: iha