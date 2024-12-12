Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 105 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda; 0-5 yıl arası 86, 5-10 yıl arası 12 ve 10 yıl ve üzeri 7 zanlı olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 105 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.