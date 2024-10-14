Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan stajyer öğrencilere yönelik delici ve kesici alet yaralanmaları ile el hijyeni ve izolasyon figürleri konusunda eğitim verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından personellere yönelik eğitimler sürüyor. Eğitimler çerçevesinde hastane de görev yapan stajyer öğrencilere yönelik delici ve kesici alet yaralanmaları ile el hijyeni ve izolasyon figürleri konusunda eğitim verildi.

Eğitim programında, Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Leyla Güngör ve Hemşiresi Sevim Ekici tarafından sunumlar eşliğinde bilgiler verildi.