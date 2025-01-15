Elazığ’da, doğası gereği fareyi avlaması beklenen kedinin fareyle oyunu izleyenleri gülümsetti.

Merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, kedinin farenin peşinden koştuğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarf ederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtulmayı başardı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kedi ve fare birbirlerinden kaçarak uzaklaştı. İkilinin yüzleri gülümseten kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı.