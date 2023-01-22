Elazığ’da iki otomobil çarpışırken kazaya karışan araçlardan birisi olay yerinden kaçtı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki otomobil çarpışırken kazaya karışan araçlardan birisi olay yerinden kaçtı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 23 ADG 883 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçarken kazada 1 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.