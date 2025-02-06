Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte toplam 310 kişiden oluşan Elazığ Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ’da kar yağışının başlamasıyla birlikte, hazır durumda bekleyen Elazığ Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kentin ana arterlerinden mahallelere ve sokaklara kadar geniş bir alanda kapsamlı çalışmalara başladı. Greyderler, kar küreme ve tuzlama araçları ile arazözlerin (solüsyon araçları) kullanıldığı karla mücadele çalışmalarında ekipler, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcıyor. Toplam 310 kişiden oluşan ekip; kent genelindeki cadde, kaldırım, bulvar ve sokaklarda aralıksız olarak kar küreme çalışması yapıyor. Ekipler, oluşabilecek buzlanmalara karşı da tuzlama ve solüsyon uygulamalarına devam ediyor.

Öte yandan, Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi (EBUKOM) de kameralardan elde edilen verilerle şehir içi trafik yönetimini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. EBUKOM, şehir merkezindeki cadde, sokak, bulvar ve ana arterlere ait anlık görüntüleri takip ederek kar yağışının yoğun olduğu yolları tespit ediyor. Böylece ekipler, hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak trafikteki aksaklıkların yaşanmamasını sağlıyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ekiplerin yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, bu sayede kent genelindeki ulaşımda bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca açıklamada; "Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin kesinlikle trafiğe çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.