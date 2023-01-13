Elazığ’da öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri başladı.

Elazığ’da öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri başladı.

Elazığ Belediyesi tarafından öğrencilerin donanımlarını artırmak ve mezuniyet sonrası istihdamlarına katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlenen Kariyer Günleri başladı. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kadın ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’nin ilk konuğu Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı oldu. Kariyer Günleri çerçevesinde Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM)’de buluşan Başkan Atlı tecrübelerini paylaştı.

Kariyer Günleri hakkında bilgi veren Kadın Yaşam Merkezi sorumlusu Semra Altuğ, “Bu proje ile gençlerimizin iş hayatı, istihdam ve kariyer planlaması hakkında donanımlarını artırmak ve daha güçlü bireyler haline gelmelerini destekliyoruz. Bu doğrultuda genç kızlarımızı şehrimizde eğitim, sağlık, ekonomi, ticaret, sanat, siyaset gibi alanlarda önemli temsilcilerle bir araya getirmeye başladık. Birincisini gerçekleştirdiğimiz Kariyer Günleri etkinliklerimizin ilk konuğu Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı oldu. Kariyer Günleri etkinliğimizi her ay düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ise "Sizlerin bizlere verdiği destekle şehrimize ve sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi, bizim olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Çünkü geleceğimizsiniz. Sizleri daha donanımlı daha eğitimli daha özgüven içerisinde sosyal yönünü zengin bir yaklaşım içerisinde yetiştirirsek sonuçta kazanan hepimiz olacağız. Amacımız, söylediklerimizden çok uygulamalarımızla sizlere örnek olan yaklaşım sergilemek, bu mantık içerisinde hareket etmektir. Eğitimimiz çok önemlidir. Meslek okulları bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü gelecek meslek okullarındadır. Bu eğitimlere katılarak kendinize ve geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Buradaki programlara gösterdiğiniz yoğun ilginin kendinize verdiğiniz değerin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Gençler düzenlenen etkinliğin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Musiki Topluluğu tarafından sunulan müzik dinletisini dinledi.