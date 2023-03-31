Elazığ-Malatya karayolunda, etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde kendini gösterdi. Özellikle Elazığ-Malatya karayolunda etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Kimi sürücü zincir takarak devam edebilirken, kimisi de geri döndü. O anlar cep telefonu kamerası ile vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.