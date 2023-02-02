Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 396’sı ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 99 personel ve 74 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, yol açma çalışmaları devam ediyor

Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, yol açma çalışmaları devam ediyor

Elazığ’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni ile 396 köy yolu ulaşıma kapandı.

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