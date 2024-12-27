Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da kar yağışı etkili oldu. Tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere kent kısa sürede beyaza bürünürken, yolda kalan araçların imdadına vatandaşlar yetişti. Bir vatandaş ise kar yağışını türkülerle karşıladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Elazığ’da kar yağışı etkili oldu. Kentte gün boyu etkili olan yağmur, ardından kara dönüştü. İlk olarak bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi’nde kar yağışı görüldü. Kar kısa sürede tarihi mahalleyi beyaza bürürken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Yolda kalan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Bir vatandaş ise Harput’ta yağan karı yöresel türlü ile karşıladı. Kar daha sonra kent merkezinde de kendini gösterdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Adıyaman ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın güneyi ile doğusunda ve Tunceli’nin doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.