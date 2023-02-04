Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrasında araçların yolda kalmaması için kar küreme araçlarıyla çalışan belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların kayıp kendilerini yaralamaları için de sokakta bulunan kaldırımlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrasında araçların yolda kalmaması için kar küreme araçlarıyla çalışan belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların kayıp kendilerini yaralamaları için de sokakta bulunan kaldırımlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Yoğun kar sonrasında sürücülerin mağdur olmaması için çalışmalarına başlayan Elazığ Belediyesi personeli, bir yandan yolları temizlerken bir yandan da kar yağışından dolayı kayganlaşan sokaklarda vatandaşların düşüp kendilerini yaralamamaları için kaldırımlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisi devam edecek. Cumartesi, bölgemiz genelinin kar yağışlı geçeceği, Adıyaman il genelinin, Malatya’nın güney ilçelerinin ve Elazığ’ın güneyi ve Bingöl’ün güney kesimlerinin yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Pazar, Pazartesi ve Salı günü ise bölge genelinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerin yoğun kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Çarşamba günü kar yağışlarının etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve kuvvetli don olayı gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibi yapılarak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.