Elazığ’da üzerinde ’Meme kanseri taramanızı gerçekleştirdiniz mi’ yazılı tişörtler, vitrinlerdeki yerini aldı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Kanser Günü kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bir AVM de etkinlik düzenlendi. Ekinlik sırasında AVM’deki mağazaların vitrinlerindeki mankenlere ’Meme kanseri taramanızı gerçekleştirdiniz mi’ yazılı tişörtler giydirildi. Aynı zamanda dağıtılan el broşürleri eşliğinde kanser risk faktörleri, tanı, tedavi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) hakkında bilgiler verildi.