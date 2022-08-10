Elazığ’da ‘Çit Baskı’ kursu sonunda kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Harput’ta sergilenmeye başladı.

Elazığ’da ‘Çit Baskı’ kursu sonunda kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Harput’ta sergilenmeye başladı.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 7’den 70’e kurslarına devam ediyor. Gerçekleştirilen kurslar arasında yaklaşık 3 bin kurs arasında bulunan Çit Baskı kursu tamamlandı. Tamamlanan kursun neticesinde kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler Harput’ta sergiye çıkarıldı.

Sergi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, “Kursumuzun sonuna geldik. Kursta yapılan ele emeği göz nuru eserler Elazığ Belediyesi KUDEB sergi salonunda sergilendi. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi ziyarete bekliyoruz ve halkımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Herkes katılım sağlayabilir. Tüm vatandaşlarımız devletin bu hizmetinden faydalansın. Biz hep birlikte güçlüyüz” dedi.