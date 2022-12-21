Elazığ’da kadınlar, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi’ndeki kurslara katılarak bir yandan sosyalleşiyor bir yandan da el becerilerini geliştiriyor.

Elazığ’da kadınlar, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi’ndeki kurslara katılarak bir yandan sosyalleşiyor bir yandan da el becerilerini geliştiriyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bünyesinde bulunduğu kurslarla vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede başta ev kadınları olmak üzere her kesimden vatandaş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak el becerilerini geliştirmeye devam ediyor. El sanatları, tekstil, giyim, aşçılık, müzik, spor, halk oyunları, çocuk gelişimi, gibi birçok kursun olduğu eğitim merkezinde vatandaşlar, buradan aldıkları eğitimle hem yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor hem de kalifiyeli eleman olarak iş başvurularında bulunuyor. Sosyalleşmenin de ön planda olduğu kurslar, özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Halk Eğitim Kurslarının çeşitli amaçlarının olduğunu belirten Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, “Öncelikli olarak biz herhangi bir sebeple eğitim hayatının dışına çıkmış, öğrenim hayatını noktalamış veya ara vermiş vatandaşlarımızın öğrenimlerini tamamlamak gayretindeyiz. Bu anlamda açık öğretim kayıtlarımız var. Bunun dışında örgün eğitimin dışında kalan veya örgün eğitimine devam ederken arta kalan zamanlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız var. Halk Eğitim Kurslarında son dönemlerde artık elde ettikleri bilgi ve becerilerle kendi aile bütçelerine de katkı sağlayan çok vatandaşımız var. Artık el sanatları kurslarında edindikleri tecrübe ve edindikleri ürünleri satıyorlar. Bu işten muazzam paralar kazanmaya başladılar. Bunun yanında il istihdamına da katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. İlimiz de son yıllarda özellikle tekstil alanında birçok fabrika açılmış oldu. Bizler de bu fabrikalara nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere vatandaşlarımızı eğitmeye ve yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Halk Eğitim Kurslarında rölyef çalıştıklarını dile getiren öğrencilerden Sermin Kaya, “Burada çok güzel zaman geçiyor. Evde sıkılıyoruz ama burada stresimizi atıyoruz. Ortamımız çok güzel. Burada evle alakalı hiçbir şey düşünmüyoruz. Sabah geliyoruz öğlen 15.30’a kadar buradayız. Ev işleri hep rutin işler, buraya geldiğimizde ise hem el becerimiz gelişmiş oluyor. Yaptığımız ürünleri de evimize ya da arkadaşlarımıza hediye ediyoruz” diye konuştu.

Rölyef ve ahşap boyama yaptıklarının altını çizen öğretmen Sibel Yüksel, “Hanımlar vakit geçirmek için aynı zamanda bütçelerine katkıda bulunmak için geliyor. Elazığ’da ki kadınlar, erkekler ve gençler iş bulma açısından hem de vakitlerini güzel değerlendirmek için buraya geliyor” şeklinde konuştu.