Elazığ’da Fen ve Teknoloji Öğretmeni Gülşah Bulut, 7 yıldır yaptığı kadın temalı resimlerini sanatseverlerle buluşturdu. Bulut sergiden gelen ücretin bir kısmı kadına şiddet derneklerine bağışlayacağını bildirdi.

Elazığ’da Fen ve Teknoloji Öğretmeni Gülşah Bulut, 7 yıldır yaptığı kadın temalı resimlerini sanatseverlerle buluşturdu. Bulut sergiden gelen ücretin bir kısmı kadına şiddet derneklerine bağışlayacağını bildirdi.

Elazığ’da Fen ve Teknoloji öğretmeni Gülşah Bulut, severek yaptığı resimlerin ilk sergisini sanatseverle buluşturdu. Elazığ Belediyesi Harput Sergi Salonunda açılan sergide Bulut’un kadın temalı resimleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk kişisel sergisinde yaptığı 21 tane resmi sanatseverlerin beğenisine sunan Bulut, sergiden kazandığı ücretin bir kısmını ise kadına şiddet derneklerine bağışlayacağını ifade etti.

7 yıldır resimle ilgilendiğini belirten Gülşah Bulut, “Aslında klasik eserler ile başladım ama soyut çalışmalara doğru ilerledim. Birçok çalışmam vardı. Onları da sanatsever vatandaşlarla buluşturmak istedim. Benim ilk kişisel sergim. Birçok çağı klasik ve modern çağları farklı yorumlamalarla bir araya getirip sunduğum bir sergi. Sergimi bu salonda açmayı çok istiyordum. Bu sergi salonu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından restore edildi. Bizlere bu imkanı sunduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü buranın görünümü çok güzel. Fotoğraflar ve resimler burada daha farklı görünüyor. 4 gündür buradayım ve artık son günümdeyim" dedi.

Serginin güzel geçtiğini aktaran Bulut, "Vatandaşların ilgisi gerçekten güzeldi. Elazığ’da bu zamana kadar maalesef çok fazla resim sergisi göremedik. İnsanlar ise bu sergiye çok yoğun bir ilgiyle geldi. Ben bu kadar katılımcıyı beklemiyordum. Benim amacım aynı zamanda bu salonu da tanıtmaktı. İnanılmaz güzel tepkiler alıyorum. Güzel satışlar da yaptık o yüzden herkese çok teşekkür ederim. Satışlardan gelen gelirin bir kısmını kadına şiddet derneklerine bağışlamayı düşünüyorum. Çünkü çalışmalarım çoğu kadın temalı. Çizimlerimde de kadının evrenselliğini anlattım ve her zaman kadınların ışıldaması gerektiğine inanıyorum. O yüzden de gelirin bir kısmını kadınlara bağışlamayı düşünüyorum. İçinde figür olarak kadın olmayan çalışmalarım da dahi hayal dünyasını, isteklerini, arzularını ve fikirlerini anlatmaya çalıştım. Umarım bu sergiyle vatandaşlara bir faydam olmuştur” diye konuştu.