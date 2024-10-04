Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Alacakaya ilçesinde vatandaşlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES Uygulaması tanıtıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Halkalı köyünde ikamet eden vatandaşlara yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Uygulama sonrasında broşür dağıtıldı.