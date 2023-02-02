Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde kaçak tütün ve bandrolsüz sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısların iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 72 bin 400 dolu makaron, 8 bin 20 adet boş sigara paketi, 12 kilo tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 3 adet hava kurutma makinesi, 2 adet kompresör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.