Jandarma ekipleri şüphelilerin suç üstü yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli kazı yaptıkları esnada kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Nevruz Ormanları Hüseynik mevkiinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşmaları üzerine harekete geçti.

Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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