Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 bin metre ağ ele geçirilirken, kaçak avlanan canlı 100 kilogram balık tekrar suya bırakıldı.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dün gere saatlerinde Keban Baraj Gölü Kesikköprü civarında denetim gerçekleştirdi. 2 tekneyle düzenlenen denetimlerde 4 bin metre ağ tespit edilirken, kaçak avlanan 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Ağlar ekipler tarafından toplanırken, ele geçirilen canlı balıklar da tekrar suya bırakıldı.