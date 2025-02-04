Elazığ’da il jandarma komutanlığı ekiplerince okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan mevcut okul önlerinde çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korunmak, eğitim ve öğretimi güvenli bir ortamda sürdürebilmek, çocukların suça sürüklenmesini önlemek, okul servis araçlarını denetlemek ve mevcut huzur güven ortamının sağlanması amacıyla 56 asayiş timi, 9 jandarma trafik timi, 7 TEM, kaçakçılık, çocuk ve bot timi ekibi olmak üzere toplam 72 ekip 289 personelle Türkiye huzur güven uygulaması gerçekleştirildi.